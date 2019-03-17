طائرات «درون» ترصد أكبر مشروع في «المدينة».. والأمن يحقق

تواصل – المدينة المنورة:

باشرت الجهات الأمنية في المدينة المنورة، التحقيق في بلاغ عن طائرات مسيرة بدون طيار من نوع “درون”، ترصد مقر مشروع نظافة المدينة المنورة التابع لأمانة المنطقة، وكذلك المردم الخاص وحجز السيارة التالفة.

وأوضحت الجهات المعنية أنها لم تتلق أي توجيه أو أوامر عن تصوير هذا الموقع؛ لكونه أكبر المشروعات في المدينة المنورة، فضلاً عن وقت التصوير حيث كان في المساء، وبارتفاع تجاوز ٣٠٠ متر، حيث رصدت أكثر من أربعة مواقع في المشروع، قبل تجولها في المردم.

ومن المتوقع أن يصدر بيان في وقت لاحق من الجهات المعنية بشأن تطورات التحقيق في تصوير الموقع بطائرات الدرون.