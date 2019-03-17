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بعد الإفراج عنه.. «فتى البيض»: المسلمون ليسوا إرهابيين
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تواصل – وكالات:

قال الصبي ويل كونولي، الذي ضرب السيناتور الأسترالي العنصري المسيء لضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا “إن “المسلمين ليسوا إرهابيين، وإن الإرهاب ليس له دين”.

وأضاف الصبي كونولي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تلقِ بيضة على سياسي، فقد تعرضتُ لهجوم من نحو 30 من مناصريه في نفس الوقت، وتلقيت درساً خشناً”، بحسب ما نشره موقع صحيفة “Sydney Morning Herald”.

وأصبح الصبي كونولي، 17 عاماً، حديث العالم أجمع، بعد أن قام بكسر بيضة على رأس السيناتور العنصري فريزر أنينغ بعد ظهر أمس، بينما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام في اجتماع حاشد لمؤيديه اليمينيين المتطرفين في مورابين بملبورن، بحسب ما نشره موقع صحيفة “Sydney Morning Herald “.

وقام السيناتور أنينغ عن ولاية كوينزلاند بصفع الصبي مرتين، قبل أن ينقض مجموعة من مؤيدي السيناتور على كونولي ليطرحوه أرضاً.

وجاء تصرف الصبي كونولي كرد فعل نتيجة لاستيائه الشديد من تصريحات السيناتور أنينغ العنصرية، التي قام بنشرها وأدلى بها عقب الهجوم الإرهابي على مصلين في مسجد بكرايست تشرش النيوزيلندية، الذي راح ضحيته 50 شخصاً، حيث تهجم السيناتور أنينغ على المسلمين وألقى باللوم في الحادث الإرهابي المروع على زيادة الهجرة الإسلامية، كما ألقى باللوم على المسلمين، قائلاً: “إن اللوم يقع عليهم”.

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