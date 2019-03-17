وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول (KAUST) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق من ذوي الخبرة.

الوظائف:

1 –أخصائي سلامة البحوث(Research Safety Specialist):

– درجة البكالوريوس في البيولوجيا، أو الكيمياء، أو الهندسة، أو العلوم البيئية، أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الصحة والسلامة، أو مختبرات الأبحاث، أو المجالات الطبية الحيوية، أو المجالات ذات الصلة.

2 –أخصائي صحة صناعية(Industrial Hygienist):

– درجة البكالوريوس ويفضَّل درجة الماجستير في الصحة الصناعية، أو علوم الحياة، أو الهندسة، أو علوم البيئة، أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الصحة الصناعية أو مجال ذي صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/17م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل الكاملة، وللتقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).