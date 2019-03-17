الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.. رابط التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بثول (KAUST) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق من ذوي الخبرة.

الوظائف:
1 –أخصائي سلامة البحوث(Research Safety Specialist):
– درجة البكالوريوس في البيولوجيا، أو الكيمياء، أو الهندسة، أو العلوم البيئية، أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الصحة والسلامة، أو مختبرات الأبحاث، أو المجالات الطبية الحيوية، أو المجالات ذات الصلة.

2 –أخصائي صحة صناعية(Industrial Hygienist):
– درجة البكالوريوس ويفضَّل درجة الماجستير في الصحة الصناعية، أو علوم الحياة، أو الهندسة، أو علوم البيئة، أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال الصحة الصناعية أو مجال ذي صلة.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/03/17م.

طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والتفاصيل الكاملة، وللتقديم من خلال الرابط التالي(اضغط هنا).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر 113 وظيفة أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية

الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر 113 وظيفة أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية

9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف

9 وظائف لحملة الثانوية والبكالوريوس بالهيئة العامة للأوقاف

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

«العدل» توفر 276 وظيفة إدارية للرجال والنساء.. موعد وطريقة التقديم

تخصصي الملك فيصل يوفر وظائف بعدة مجالات.. موعد وطريقة التقديم

تخصصي الملك فيصل يوفر وظائف بعدة مجالات.. موعد وطريقة التقديم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>