الهيئة الملكية بينبع تعلن توفر 113 وظيفة أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية

تواصل – الرياض:

أعلنت الهيئة الملكية بينبع توفر وظائف أكاديمية وأمنية وإدارية وفنية (أكثر من 113 وظيفة)، وترغب الهيئة من الكوادر السعودية لشغل عدد من الوظائف الشاغرة ذات المزايا.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً للشروط والمسميات الموضحة بالجدول أدناه.

الوظائف:

1 – أستاذ مساعد – إدارة مخاطر، إدارة أعمال، موارد بشرية.

2 – أستاذ مساعد – سلاسل الإمدادات.

3 – أستاذ مساعد – تقنية الهندسة الميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

4 – أستاذ مساعد – لغة إنجليزية.

5 – أستاذ مساعد – لغويات، ترجمة، اللغويات التطبيقية.

6 – أستاذ مساعد – مالية، محاسبة، اقتصاد.

7 – أستاذ مساعد – مساحة.

8 – أستاذ مساعد – هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة كهربائية مسار اتصالات وإلكترونيات.

9 – أستاذ مساعد – هندسة الميكاترونيكس.

10 – أستاذ مساعد – هندسة الحاسب الآلي، الأنظمة الرقمية.

11 – أستاذ مساعد – الأمن السبراني.

12 – أستاذ مساعد – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.

13 – أستاذ مساعد – هندسة الآلات الدقيقة والتحكم.

14 – أستاذ مساعد – هندسة القوى الكهربائية (طاقة متجددة)، هندسة قوى كهربائية مسار طاقة متجددة.

15 – محاضر – إحصاء.

16 – محاضر – إدارة أعمال، موارد بشرية.

17 – محاضر – سلاسل الإمدادات.

18 – محاضر – سلاسل الإمدادات.

19 – محاضر – رياضيات.

20 – محاضر – رياضيات.

21 – محاضر – فيزياء.

22 – محاضر – كيمياء.

23 – محاضر – لغة إنجليزية.

24 – محاضر – لغة إنجليزية، تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

25 – محاضر – لغة عربية.

26 – محاضر – لغويات – ترجمة، اللغويات التطبيقية.

27 – محاضر – هندسة كيميائية، الهندسة الكيميائية التطبيقية.

28 – مدرب – إدارة أعمال.

29 – مدرب – سلاسل الإمدادات.

30 – مدرب – رياضيات.

31 – مدرب – كيمياء.

32 – مدرب – محاسبة.

33 – مدرب – هندسة كيميائية.

34 – مدرب – هندسة ميكانيكية، تشغيل معدات ثقيلة.

35 – مدرب – هندسة ميكانيكية الاختبارات اللاإتلافية.

36 – مدرب – هندسة ميكانيكية – تكييف وتبريد.

37 – مدرب – هندسة ميكانيكية، الهندسة الميكانيكية التطبيقية.

38 – مدرس مدرب – تربية بدنية.

39 – مدرس مدرب – هندسة كهربائية، قوى كهربائية.

40 – مدرس مدرب – هندسة كهربائية، الآلات الدقيقة.

41 – مدرس مدرب – تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية.

42 – معلم – اجتماعيات.

43 – معلم – إنجليزي.

44 – معلم – أحياء.

45 – معلم – تربية إسلامية.

46 – معلم – تربية بدنية.

47 – معلم – تربية فنية.

48 – معلم – حاسب آلي.

49 – معلم – رياضيات.

50 – معلم – صفوف أولية.

51 – معلم – فيزياء.

52 – معلم – كيمياء.

53 – معلم – لغة عربية.

54 – معلم – مكتبة وبحث.

55 – إدارية عقود.

56 – إداري أرشفة.

57 – أخصائي إدارة عقود.

58 – أخصائي تأمين.

59 – أخصائي درء المخاطر.

60 – باحث قانوني.

61 – مأمور مشتريات.

62 – محلل إدارة أداء.

63 – محلل مزايا.

64 – منسق اتفاقيات.

65 – منسق استثمارات.

66 – منسق أنشطة اجتماعية.

67 – منسق أنشطة ثقافية.

68 – منسق توعية.

69 – رجل إطفاء أول.

70 – رجل أمن أول.

71 – محقق.

72 – مراقب أنظمة أمنية.

73 – منسق اتصالات أمنية.

74 – منسق سلامة.

75 – منسق مسح أمني.

76 – منسق وقاية من الحريق.

77 – مدخل بيانات.

78 – مساعد إداري.

79 – أخصائي إدارة نسخ احتياطي.

80 – أخصائي أمن معلومات.

81 – أخصائي تخطيط إرشادي.

82 – أخصائي تخطيط ودراسات.

83 – أخصائي تطوير تكاملات صناعية.

84 – أخصائي دعم الأجهزة.

85 – أخصائي دعم شبكات.

86 – أخصائي متابعة مشروعات.

87 – أخصائي هندسة قيمية.

88 – فني (تقنية معلومات).

89 – فني (إلكترونيات).

90 – فني (كهرباء).

91 – محلل تقدير تكاليف.

92 – محلل تكاليف.

93 – مشغل مطبعة.

94 – مصمم.

95 – مفتش (اتصالات).

96 – مفتش (صحة البيئة).

97 – منسق تطوير استثمارات صناعية.

98 – منسق صحة بيئة.

99 – منسق صيانة مبانٍ.

100 – منسق مكافحة أوبئة.

101 – منسق نظافة.

102 – منسق وحدة الخدمات الإلكترونية.

103 – مهندس، أخصائي مشاريع الهيئة الملكية.

104 – مهندس إنشاءات.

105 – مهندس حركة مرورية.

106 – مهندس مرافق.

107 – مهندس مواصفات.

108 – مهندس ميكانيكي.

109 – مهندس نظام نقل ذكي.

110 – مهندس أخصائي كهرباء، ميكانيكا.

111 – أخصائي ميزانية.

112 – محاسب أصول.

113 – مساعد محاسب.

بقية الوظائف: من خلال الروابط الموضحة أدناه:

اضغط هنا (1)

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وأوضحت الهيئة الملكية بينبع أنه يمكن الاطلاع على الشروط العامة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

المميزات:

1 – رواتب مجزية.

2 – دورات تدريبية.

3 – برنامج امتلاك مسكن.

4 – تعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

5 – توفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم غداً الاثنين بتاريخ 1440/07/11هـ وينتهي بتاريخ 1440/07/25هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال موقع الهيئة عبر الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: (اضغط هنا).