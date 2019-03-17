إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى هذه الدولة الأوروبية

تواصل – الرياض:

قررت ألبانيا، إعفاء مواطني عدة دول من بينهم المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى جمهورية ألبانيا.

ونشر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الألبانية قرار الحكومة الخاص بإعفاء مواطني عدد من الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية من الحصول على التأشيرة المسبقة للدخول إلى ألبانيا وذلك خلال الفترة من 1 أبريل إلى 31 أكتوبر 2019م.

الجدير بالذكر أن ألبانيا هي إحدى دول إقليم البلقان الواقع في جنوب شرق أوروبا، ويحدها من الشمال الغربي الجبل الأسود، وكوسوفو إلى الشمال الشرقي، وجمهورية مقدونيا إلى الشرق واليونان من الجنوب والجنوب الشرقي.