الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

«المرور» يوضح حقيقة «تحليق» سيارة وارتطامها بأحد أنفاق مكة

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

فيديو مؤثر.. هكذا استقبل طلاب مدرسة ابتدائية معلمهم السابق بجدة

0

تواصل – فريق التحرير:

تسابق مجموعة من طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بجدة للسلام على معلمهم السابق واحتضانه خلال زيارته لهم، في مشهد مؤثر يعكس مدى ارتباط التلاميذ بمعلهم وتعلقهم به.

وقال المشرف التربوي بمكتب تعليم جنوب جدة، المعلم صالح جابر القبيسي الشهري، ومعلم الصف الأول سابقاً بالمدرسة في تغريدة من حسابه في “تويتر”، معلقاً على هذا الموقف: “مدرستي الحبيبة الغالية بكل من فيها مدرسة البراء بن مالك، زرتها اليوم ولاقيت من زملائي أروع استقبال وترحيب”.

وأضاف القبيسي: “لكن استقبال أبنائي بالصف الأول عندما دخلت عليهم فجأة كان هو الأميز والأعظم؛ ما أجمل مشاعرهم واستقبالهم وعفويتهم، لحظات صعبة حاولت التغلب عليها”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بأمر «الصحة».. إدارة نسائية لمستشفى «ولادة المساعدية» بجدة

بأمر «الصحة».. إدارة نسائية لمستشفى «ولادة المساعدية» بجدة

لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة بينهما أمتار على أحد طرق جدة

لوحتان مختلفتان لتحديد السرعة بينهما أمتار على أحد طرق جدة

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم بجدة والرياض

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم بجدة والرياض

ضبط معمل يعيد تعديل «جنوط» المركبات المستخدمة في جدة

ضبط معمل يعيد تعديل «جنوط» المركبات المستخدمة في جدة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>