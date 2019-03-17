فيديو مؤثر.. هكذا استقبل طلاب مدرسة ابتدائية معلمهم السابق بجدة

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تسابق مجموعة من طلاب الصف الأول الابتدائي بمدرسة البراء بن مالك الابتدائية بجدة للسلام على معلمهم السابق واحتضانه خلال زيارته لهم، في مشهد مؤثر يعكس مدى ارتباط التلاميذ بمعلهم وتعلقهم به.

وقال المشرف التربوي بمكتب تعليم جنوب جدة، المعلم صالح جابر القبيسي الشهري، ومعلم الصف الأول سابقاً بالمدرسة في تغريدة من حسابه في “تويتر”، معلقاً على هذا الموقف: “مدرستي الحبيبة الغالية بكل من فيها مدرسة البراء بن مالك، زرتها اليوم ولاقيت من زملائي أروع استقبال وترحيب”.

وأضاف القبيسي: “لكن استقبال أبنائي بالصف الأول عندما دخلت عليهم فجأة كان هو الأميز والأعظم؛ ما أجمل مشاعرهم واستقبالهم وعفويتهم، لحظات صعبة حاولت التغلب عليها”.