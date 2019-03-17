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مواطن يروي تفاصيل نجاته من الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا

مواطن يروي تفاصيل نجاته من الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا
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تواصل – الرياض:

كشف المواطن خالد بن عبدالله الشدوخي، طالب الدكتوراه المبتعث في نيوزلندا عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على المصلين، ونجاته من الموت بفضل الله مع آخرين في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

وقال “الشدوخي” إن بعض أصدقائه استشهدوا، فيما بقي واحد في المستشفى، مشيراً إلى أن الموقف كان مرعباً للغاية، وأن الله أنجاه بعد أن سمع إطلاق النار خارج المسجد، عندها أيقن بخطورة الوضع.

وأضاف في حديثه لشبكة “سي إن إن” أنه تحامل على زجاج نوافذ المسجد فكسره، وخرج من النافذة إلى المنازل القريبة؛ إذ لحق به عدد من المصلين الذين كتب الله لهم النجاة، داعياً للشهداء بالقبول، وللمصابين بالشفاء العاجل.

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