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«كفاءة» يوضح أسباب تغييرات بطاقة الأجهزة الكهربائية

«كفاءة» يوضح أسباب تغييرات بطاقة الأجهزة الكهربائية
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تواصل – الرياض:

حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” 4 أسباب جوهرية دعت لتغيير بطاقة كفاءة الأجهزة المنزلية من النجوم إلى المستويات، وستبدأ الأسواق المحلية ومنافذ البيع في التطبيق الإلزامي للبطاقة الجديدة بدءاً من شهر سبتمبر للعام القادم 2019م، حيث تصبح أمام المستهلك بالمستويات على الشكل التالي: “أ، ب، ج، د، هـ، و، ز”.

وتتمحور الأهداف في هذه الجوانب: تسهيل قراءة البطاقة، والتوافق مع الممارسات الدولية، ورفع الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية، وتوحيد هوية بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد أوضحت أنه على المصنعين والمستوردين الالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة التي تضمنت تغيير وتوحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، وذلك ابتداءً من شهر أكتوبر 2018 على المصانع والمنافذ الجمركية، على أن يتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر 2019م.

وأشارت الهيئة إلى أن البطاقات الجديدة أصبحت على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عددٍ من الأجهزة الكهربائية مثل: “المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات، والمجمدات، وسخانات المياه”.

يأتي ذلك ضمن جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من البرامج الحكومية الفاعلة، الذي يقوم على منهجية عمل متكاملة تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات القياسية المحددة للمبادرات التي يطلقها البرنامج؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة.

ويتشارك في تطبيق هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة”.

ونوَّهت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية المحدثة والخاصة بالأجهزة الكهربائية، وتمهيداً لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع تلك الأجهزة، حتى يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج بسهولة ويسر.

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