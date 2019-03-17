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وجبة فاسدة تدخل 5 شقيقات لـ«المستشفى» بحفر الباطن

وجبة فاسدة تدخل 5 شقيقات لـ«المستشفى» بحفر الباطن
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تواصل – حفر الباطن:

تسببت وجبة غذائية فاسدة في تسمم 5 شقيقات من أحد المطاعم بمنطقة بحفر الباطن، فيما قام الأب بنقلهن على الفور إلى المستشفى لإسعافهن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المطعم.

وقال والد الفتيات “إنه اشترى يوم الجمعة الماضي وجبة عشاء من أحد المطاعم بحفر الباطن لبناته، ثم تركهن وذهب إلى إحدى المناسبات”.

وأضاف “بعد ساعتين تعرضت 5 من بناتي لحالة إعياء شديد فنقلتهن إلى مستشفى الولادة والأطفال، وبعد عمل اللازم تبين تعرضهن لحالة تسمم، فتم إبلاغ البلدية التي قررت إغلاق المطعم”.

وأشار “إلى أن المطعم رغم إغلاقه بعد الواقعة عاد يعمل من جديد، فتوجهت للصحة فقالوا إن مسؤوليتهم جمع عينات، وهذا من اختصاص البلدية”.

وختم والد الفتيات بقوله: “توجهت إلى البلدية المعنية وقالوا إن المطعم يغلق لمدة 24 ساعة، ومن ثم يفتح وبعد النتائج والفحوصات يتم اتخاذ القرار حياله”.

 

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