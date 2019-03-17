المفتي: المجزرة الإرهابية بحق المصلين في نيوزيلندا عمل إجرامي شنيع

تواصل – الرياض:

أدان فضيلة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجدين بنيوزيلندا أثناء صلاة الجمعة.

وقال آل الشيخ: إن المجزرة الإرهابية بحق المصلين في نيوزيلندا عمل إجرامي، ومنكر شنيع أقدم عليه حاقدون لا قيمة للإسلام ولا للإنسانية لديهم.

وأضاف أن المتورطين في هذه العملية الإرهابية مجرمون أقدموا على إيذاء المسلمين والانتقام منهم وقتلهم وهم يصلون في مساجدهم؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

وتابع آل الشيخ: أن الإرهاب جرم شنيع لا أرض ولا أصل ولا ديانة له، مشيراً إلى أن الواجب على المسلمين شجب هذا العمل الشنيع، وتوجيه الجميع للاتفاق على محاربة الفساد والإجرام، ومواصلة ذلك مهما كلف الثمن.