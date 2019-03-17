الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

مئات القضايا ضد المماطلين في سداد «الإيجارات» بمحاكم التنفيذ

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

الإطاحة بـ «شابين» ظهرا في مقطع يحملان أسلحة نارية بالرياض

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك

مواطنة تروي تفاصيل إنقاذ شقيقها من حريق مروع في تبوك
0

تواصل – تبوك:

روت المواطنة ريم البلوي تفاصيل إنقاذ شقيقها الصغير، بعد أن أغمي عليه، في حريق مروع نشب في منزلهم بحي الورود في تبوك.

وقالت ريم البلوي إنه وبعد غياب شمس يوم الخميس الماضي اندلع حريق في غرفة والدها والدخان قد ملأ المنزل كاملاً، مما جعلها تخلي المنزل كاملاً من العائلة قبل أن تفقد أخاها الصغير فهد.

وأضافت: “أنه بعد فضل الله ولطفه استطعت بعد أن ألهمني الله القوة أن أجازف بنفسي، وأحبو رجوعاً مرة أخرى إلى الغرفة المشتعلة والبحث عن أخي فوجدته مغمى عليه في زاوية الغرفة فانتشلته وخرجت بين النيران خارج المنزل”.

وتابعت “ريم” قائلة: “عملت على إعادة التنفس له بعد إجراء التنفس الصناعي حسب ما تعلمت في دورة الإسعاف الأولية للإنعاش الرئوي التي حصلت عليها من هيئة الهلال الأحمر”.

وأردفت: “ما هي إلا لحظات حتى وصل الدفاع المدني وفرق الإسعاف وقاموا بالإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق”.

وأشارت ريم البلوي إلى أنها كانت تتلقى في صباح يوم الحادثة التبريكات والتهاني بمناسبة ترشحها لجائزة التعليم للتميز على مستوى تبوك.

وختمت بقولها؛ وفقاً لـ”عكاظ”، “لولا لطف الله وتحملها مسؤولية المنزل في ظل غياب والدها لتحولت تلك الليلة إلى ليلة مأساوية”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جدة.. حريق بالمنطقة الصناعية يسفر عن إصابة 5 وافدين (صور)

جدة.. حريق بالمنطقة الصناعية يسفر عن إصابة 5 وافدين (صور)

جازان.. وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص في حريق منزل بـ«ضمد»

جازان.. وفاة طفل وإصابة 6 أشخاص في حريق منزل بـ«ضمد»

تسمم غذائي لـ5 أشخاص من أسرة واحدة في تبوك.. والأمانة تتفاعل 

تسمم غذائي لـ5 أشخاص من أسرة واحدة في تبوك.. والأمانة تتفاعل 

أبها.. حريق يلتهم حافلة نقل جماعي ونجاة 44 كانوا على متنها (فيديو)

أبها.. حريق يلتهم حافلة نقل جماعي ونجاة 44 كانوا على متنها (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>