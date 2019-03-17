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مختص يوضح حقيقة علاج مرضى السكري بوصفة «الترمس المطحون»

مختص يوضح حقيقة علاج مرضى السكري بوصفة «الترمس المطحون»
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تواصل – الرياض:

أكد أستاذ واستشاري الغدد الصماء والسكري في كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالمعين الأغا، أن وصفة الترمس المطحون لا تعالج مرضى السكري كما يزعم البعض، بل قد تشكل خطرا ومضاعفات على صحتهم.

وأضاف أن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي فيه تضليل لأفراد المجتمع ويترتب عليه تدهور صحة الأشخاص الذين يعانون من السكري.

وأوضح الأغا أن الترمس يعد من البقوليات ويحتوي على قيمة غذائية كبرى وفيتامينات ومعادن وبروتينات وكربوهيدرات، وله العديد من الفوائد في خفض الكوليسترول ونسبة السكر، لكنه لا يعد علاجا للسكري مهما شعر المريض بعد تناوله بتحسن في حالته الصحية، إذ إن تناوله بوصفات مبتكرة من خلال اجتهادات وتجارب بعض الأشخاص قد يؤدي إلى انخفاض شديد لسكر الدم والتعرض للغيبوبة السكرية، وفقا لـ”عكاظ”.

ونصح استشاري الغدد الصماء، بعدم الاعتماد على المقاطع المتداولة لأن الكثير منها لا يستند إلى الطب المبني على البراهين، وإنما تكون معتمدة على تجارب ومعلومات مضللة، مضيفا أنه يجب على من ينشر أي معلومة مخافة الله أولا والتأكد من صحتها طبيا، لأن ذلك يعتبر تضليلا وافتراء علميا، داعيا مرضى السكري لاتباع ما يصفه الأطباء.

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