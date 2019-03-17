«الزعاق»: اليوم بداية «موسم الحميمين».. الفصول الأربعة في 26 يوماً

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توقع الدكتور خالد الزعاق، الخبير في شؤون الطقس أن يكون اليوم الأحد ‏هو أول موسم “الحميمين”، لافتاً إلى أنه أول موسم الربيع الحار، مضيفاً “سنعيش فيه الفصول الأربعة في 26 يوماً”.

وأشار الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أنه في هذا الموسم تبدأ الأمطار الصيفية “السماك”، والمسماة “المراويح” التي تنبت الربيع الصيفي، ويرتدي الشباب في بدايته الملابس الصيفية‏، أما كبار وصغار السن فيرتدونها في نهايته.

ويتوقع خبراء الطقس في موسم الحميمين زيادة الدفء بالتدريج فيتواءم مع درجة حرارة طبيعة كثير من “الهوام السامَّة” والثعابين والعقارب والضبان، فتخرج في مخابئها، كما أن الحرارة تتقلب من يومٍ إلى آخر، ويكون الفارق الحراري بين العظمى والصغرى كبيراً؛ الأمر الذي يجعل الأجواء مكفهرة.

وخلال موسم الحميمين ترتفع الحرارة إلى المعدل الصيفي لأيام قليلة، ثم تنخفض بعد هبوب الرياح الشمالية إلى درجة محسوسة بما يسمّى “بياع الخبل عباته”، إضافة إلى أن موسم الحميمين آخر مواسم الشتاء، وبانتهائه ينخلع الشتاء بجميع مواسمه ويتمكن الصيف من المنظومة المناخية ويبدأ يسيطر على ساعات اليوم بالتدريج.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، يلي ذلك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية تصحب بانخفاض في درجات الحرارة على تلك المناطق وكذلك على مناطق: (الجوف، القصيم، نجران).

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.