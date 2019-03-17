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«المسند» يحدد الموعد المتوقع لبداية رمضان

«المسند» يحدد الموعد المتوقع لبداية رمضان
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، ألا يتم شهر رمضان لهذا العام 30 يوماً، وغرته يوم الاثنين الموافق 6 مايو، ويوافق عيد الفطر يوم الثلاثاء 4 يونيو.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، وأشار “المسند” إلى أنه من أكثر الأسئلة طرحاً في مثل هذه الأيام من كل عام، متى سيدخل رمضان؟ ومتى يكون يوم عيد الفطر؟

ولأن الحياة باتت أكثر تعقيداً في ترتيبات السفر والحجوزات ومواعيد المناسبات والاجتماعات فإن كثيراً من الناس يتطلع إلى معرفة بداية ونهاية شهر رمضان، وعليه أقول: غرة شهر رمضان ستكون – بإذن الله – يوم الاثنين الموافق 6 مايو.

وأضاف: “من المتوقع ألا يتم شهر رمضان 30 يوماً، ويكون العيد يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، شريطة ألا يكون في السماء سحب أو غبار يحول دون الرؤية، وذلك يوم الترائي 29 رمضان 3 يونيو، والهلال في هذا اليوم سيكون له مكث في أفق مكة المكرمة قدره نحو 6 دقائق فقط”.

وختم المسند بقوله: “عليه ستكون رؤية الهلال صعبة جداً، واحتمال تمام رمضان وارد الضيق فترة الرؤية، ولمن لديه حُجوزات ومناسبات أرى أن يأخذ بتمام رمضان أسلم وأحوط، هذا والله أعلم”.

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