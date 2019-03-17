«الأمر بالمعروف» تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019

تواصل – واس:

تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإعلام وبقية الجهات المشاركة.

ويصاحب مشاركة الهيئة الميدانية معرض للتعريف بأعمال ومنجزات الرئاسة العامة.

كما أعدت الرئاسة العامة مجموعة من إصداراتها التوجيهية والتوعوية والإعلامية ومواد متنوعة ما بين نشرات وكتيبات وأقراص ممغنطة.

ووفرت الرئاسة هذا العام أجهزة تواصل تتيح للزوار تحميل مواد الرئاسة التوعوية على هواتفهم، كما تشارك الرئاسة بمنصة تعرض موادَّ توعوية وإرشادية وإعلامية في شاشات كبيرة خاصة.

ويعمل أعضاء الهيئة الميدانيون بأدوار تتكامل فيها جهودهم مع جهود وزارة الإعلام والجهات الحكومية المشاركة، وذلك بتقديم النصح والتوجيه بالأسلوب الحسن، وبناء جسور التواصل مع جميع فئات الزوار وتعريفهم بالدور والمهام التي تقوم بها الهيئة.

ويأتي ذلك بتوجيه ومتابعة معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.