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إماراتي يرتكب 1200 مخالفة مرورية بقيمة مليون و158 ألف درهم

إماراتي يرتكب 1200 مخالفة مرورية بقيمة مليون و158 ألف درهم
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تواصل – متابعات:

أطاحت شرطة رأس الخيمة بدولة الإمارات بشاب إماراتي ارتكب مخالفات مرورية وصفت بالقياسية، حيث بلغت 1251 مخالفة، بمبالغ غرامات وصلت إلى مليون و158 ألف درهم.

وقال رئيس مركز شرطة المعمورة العقيد وليد جمعة إن الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً، وضُبط خلال حملة مرورية وهو يقود مركبته منتهية الترخيص في أحد الشوارع.

وأبان أنه عند التدقيق في بيانات المركبة تبين ارتكابه 1200 مخالفة سرعة، و51 مخالفة تحت بند مطلوب للحجز، لافتاً إلى أن هذه المخالفات تعد الأكبر من حيث عدد المخالفات المرورية المرتكبة في رأس الخيمة.

من جهته، وصف مدير فرع المرور بمركز شرطة المعمورة الرائد محمد النعيمي، المخالفات المرورية المسجلة ضد الشاب بالـ”قياسية”، وتعد أكبر حصيلة مخالفات تم ضبطها وتحريرها في طرق الإمارة.

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