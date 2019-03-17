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«صحة المدينة» تعلن عن وظائف شاغرة بموسم العمرة

«صحة المدينة» تعلن عن وظائف شاغرة بموسم العمرة
مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة
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تواصل – المدينة المنورة:

طرحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة عدداً من الوظائف الصحية لموسم العمرة للعام الجاري (1440هـ)، للمراكز الصحية بالمنطقة المركزية ومستشفى الأنصار خلال الفترة من غرة رجب وحتى نهاية شهر رمضان.

وبيَّنت أن الوظائف المطروحة للتعاقد من داخل المملكة على التخصصات: طبيب طوارئ، فني تمريض، فني تعقيم، سائق، فني إسعاف طوارئ، طبيب عام، فني أشعة، فني صيدلي، حارس.

ودعت المديرية مَن تنطبق عليهم الشروط للتقدم لإدارة الخدمات الصحية للحج والعمرة بصحة المدينة المنورة، والتواصل مع مختص العقود لمعرفة شروط القبول.

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