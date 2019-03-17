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«حساب المواطن» يكشف موقف المطلقات و«التابعين» من الدعم
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن أحقية المرأة المطلقة في التسجيل للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج وإضافة التابعين إن وجدوا، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: (صك ولاية أو إثبات احتضان).

وفي سياق رده على استفسارات المستفيدين، أكد برنامج حساب المواطن أنه لا يتم الإفصاح عن دخل «التأهيل الشامل» عند إدخال البيانات، كما لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل لدى المستفيد.

كما أكد البرنامج أن وجود العمالة لا يؤثر، وفي حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإذا كان من دون عوائد يتم اختيار «الدخل صفر»، داعياً إلى استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر(الرابط)لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن.
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