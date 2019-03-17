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5 أسباب تدعوك لشرب الماء الدافئ قبل النوم

5 أسباب تدعوك لشرب الماء الدافئ قبل النوم
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تواصل – وكالات:

لطالما دعا خبراء الصحة إلى شرب الماء الدافئ صباحاً بعد الاستيقاظ مباشرةً، إذ يلعب دوراً هاماً في التشغيل السلس لوظائف الجسم المختلفة.

ويتجنب الكثير من الناس شرب الماء قبل وقت النوم خشية الشعور بالحاجة إلى التبول ليلاً وتدمير نمط نومهم، لكن ما يجهله الكثيرون هو أن شرب الماء الدافئ قبل التوجه إلى السرير، يسمح بنوم أفضل بالإضافة إلى توفير فوائد صحية أخرى، بحسب موقع إن دي تي في.

1- محاربة القلق والاكتئاب

تشير العديد من الدراسات إلى أن نقص المياه في الجسم يؤدي إلى ارتفاع التوتر، ويؤدي إلى الاكتئاب، الذي يؤثر سلباً على دورة النوم، واحتساء بعض الماء الدافئ في نهاية اليوم، يحافظ على مستوى السوائل في الجسم.

2- التخلص من السموم

الماء الساخن يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية وينتج العرق، ما يؤدي إلى تحسين الدورة الدموية ويُخلص الجسم من السموم.

3- تعويض السوائل المفقودة

يفقد الجسم باستمرار السوائل عبر التعرق والتبول، وحركة الأمعاء. ويحل الماء محل السوائل المفقودة من الجسم للحفاظ على عمل أنظمته الأساسية حتى أثناء الليل.

4- تعزيز عملية الهضم

يذوّب الماء الساخن الطعام في الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى هضم أفضل. ولأن الجهاز الهضمي يكون أضعف ليلاً، فإن شرب الماء الدافئ يساعد على الهضم أسرع وسلس.

5- يساعد في خسارة الوزن

لنفس السبب، يؤدي فإن شرب الماء الدافئ إلى تحلل الطعام بشكل أسرع ما يساعد على هضمه بشكل أسرع، ويؤدي إلى فقدان الوزن.

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