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الباحة.. بدء الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«حزام الأمان» خلال أيام

الباحة.. بدء الرصد الآلي لمخالفتي «الجوال» و«حزام الأمان» خلال أيام
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور بدء تطبيق نظام الرصد الآلي لمخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة في منطقة الباحة بعد سبعة أيام.

وبدأ المرور قبل أكثر من عام رصد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة في كل من الرياض وجدة والدمام، ثم تلا ذلك تطبيقه في عدد من المناطق الأخرى.

يذكر أن نظام المرور ينص على أن استخدام الهاتف المحمول أو عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة، يستوجب غرامة مالية حدها الأدنى 150 ريالاً، وترتفع إلى 300 ريال في حال عدم التسديد خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل المخالفة.

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