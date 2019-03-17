«أديل» تؤجل صفقة طائرات «بوينج 737 ماكس» حتى انتهاء التحقيقات

تواصل – وكالات:

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة “طيران أديل” كون كورفياتيس، أن الشركة ستنتظر انتهاء التحقيقات في تحطم الطائرتين الإندونيسية والإثيوبية من طراز “بوينج 737 ماكس”، قبل اتخاذ قرار بشأن المضي قدما في طلبية شراء 30 طائرة من هذا الطراز.

وقال كورفياتيس وفقا لـ”رويترز” أن الشركة تنتظر في الوقت الحالي، وتتابع وعلى اتصال مستمر مع بوينج، وستنتظر إعلان النتائج قبل المضي قدماً.

يذكر أن “طيران أديل” كان قد توصل لاتفاقية مع شركة “بوينج” يحصل بموجبها على 30 طائرة من طراز “737 ماكس”، مع أحقية طلب 20 طائرة إضافية.

وقررت معظم دول العالم حظر طيران “بوينج 737 ماكس” في أجوائها، عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد أشهر من تحطم طائرة إندونيسية من الطراز نفسه.