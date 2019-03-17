«تعليم الرياض» تطلق جائزة «أصيل للتميز» بالمدارس الأهلية

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في مكتب التعليم الأهلي, إطلاق جائزة “أصيل” للتميز على مستوى المدارس الأهلية والأجنبية والدولية التي تهدف إلى إبراز جوانب التميز لدى المنشآت التعليمية الخاصة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن الجائزة تأتي ضمن المبادرات النوعية التي تسعى من خلالها الإدارة العامة إلى تحسين البيئة التعليمية المحفّزة للإبداع والابتكار ودعم التنافسية المعرفية في المنشآت التعليمة الخاصة في إطار مجالات رؤية المملكة 2030م.

من جهته أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بالرياض أنس الأحيدب حرص تعليم الرياض ممثلاً بمكتب التعليم الأهلي على إطلاق المبادرات التي تسعى إلى تعزيز جوانب التميز في قطاع التعليم الأهلي ومن ضمنها جائزة “أصيل” للتميز التي تأتي امتدادًا للمبادرات المحفزة للإبداع وصولاً إلى منجزات ذات كفاءة تحقق أهداف التحول الوطني وتتسق مع رؤية المملكة 2030م.

وأوضح الأحيدب أن الجائزة تتفرع إلى جائزة أصيل الرئيسة تمنح كوثيقة اعتماد لتأصيل ثقافة الجودة التي تعتمد تقييم جميع جوانب التميز في المنشأة التعليمية، وجائزة أصيل للمبادرات النوعية من سبعة مجالات نوعية وتخضع لمعايير محددة التي يمكن المشاركة في واحدة منها لكل مرحلة تعليمية، مشيرًا إلى أن تحكيم الجائزة يتم من قبل فريق إشرافي متخصص على ثلاث مراحل وهي التقييم الذاتي والتقييم التوافقي والزيارات الميدانية.

وأوضح أنه يمكن الاطلاع على آلية التقديم والمشاركة من خلال زيارة موقع الجائزة على الرابط www.aseele2030.com لافتًا النظر إلى أن آخر موعد لتلقي المشاركات هو 7 شعبان 1440هــ علما أنه سيتم تقديم جوائز مادية وعينية قيمة للمشاركين في الجائزة.