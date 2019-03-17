أصيب بطلق ناري وخرج من باب آخر.. «الأنصاري» يروي تفاصيل إصابته بنوزيلندا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف المبتعث السعودي أصيل الأنصاري، المصاب في حادث الهجوم الإرهابي على مسجدين بينوزيلندا، عن تفاصيل جديدة بشأن إصابته في موقع الاعتداء الغاشم على المصلين يوم الجمعة الماضي.

وقال الأنصاري في مداخلة هاتفية لبرنامج “ساعة الصفر” المذاع على فضائية “دال” إن إصابته عبارة عن طلق ناري في الرجل “تحت الركبة”.

وأشار إلى أن الهجوم على المصلين بدأ بعد خطبة الجمعة، لافتاً إلى أن الإرهابي أصابه في رجله وتمكن من الهروب من باب آخر للمسجد، قبيل وصول الإرهابي “قاتل المصلين” إليه.

وقال الشاب المبتعث: إن المهاجم أطلق الرصاص على إمام المسجد أولاً، وكان هناك ثلاثة مسلحين قد قاموا بالهجوم على المسجد الثاني.

وكان يوسف الأنصاري، والد المبتعث المصاب، قد قال في وقت سابق، إن ابنه كان قد وصل للتو إلى نيوزيلندا، ولم يمكث إلا قرابة عشرة أيام.

وأشار إلى أنه ابتعث ابنه حتى يتمكن من “الإنجليزية”، مضيفاً أنه أصر عليه اليوم أن يصلي في المسجد رغم أنه قال لي: إن المسجد بعيد؛ لكن حصل ما لم يكن في الحسبان”.

وأضاف: “ذهب ابني للصلاة وفرّ ابني من المسجد وطارده المجرم السفاح وأطلق عليه طلقةً واحدةً، وتحصّن ابني بأحد البيوت وأنجاه الله، والحمد لله، على كل شيء”.

وارتفعت حصيلة الاعتداءين الإرهابيين على مسجدين في منطقة كرايست تشيرش النيوزيلندية، إلى 50 قتيلاً على الأقل، وحوالي 50 جريحاً، بينهم أطفال، بحسب آخر أرقام أعلنتها الشرطة في نيوزيلندا.