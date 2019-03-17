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«هدف»: 5 شهادات احترافية جديدة لدعم فرص توظيف الكفاءات الوطنية

«هدف»: 5 شهادات احترافية جديدة لدعم فرص توظيف الكفاءات الوطنية
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تواصل – واس:

أدرج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، 5 شهادات مهنية احترافية جديدة، لقائمة الشهادات الـ 14 التي اعتمدها مؤخراً، ضمن برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وجاءت الشهادات الخمس الجديدة في مجال الطاقة، تحت مسميات: مدير الطاقة المعتمد CEM، التي تساعد الحاصلين عليها في تحسين أداء الطاقة في منشأة أو مبنى أو مصنع صناعي، بينما تدعم شهادة مدقق الطاقة المعتمد CEA، الحاصلين عليها على إمكانية تقييم كيفية استخدام الطاقة في المنشأة وتحليلها، في حين تهدف شهادة أخصائي قياس وتحقق CMVP، إلى تحديد أكثر المهنيين المؤهلين في صناعة الطاقة، فيما تمنح جميع الشهادات المشار إليها من رابطة مهندسي الطاقة AEE.

وتأتي الشهادتان الأخريان في مجال اللوجستيات والنقل CILT، تحت مسميات: شهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل CILT، تهدف إلى تأسيس المهارات المطلوبة للراغبين في دخول مجال اللوجستيات، والأخرى شهادة تمهيدية دولية في اللوجستيات والنقل CILT، تهدف إلى تحسين قدرات ومهارات العاملين في النشاطات اللوجستية.

ويسعى”هدف”من خلال دعمه للشهادات المهنية الاحترافية، إلى رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف للكفاءات الوطنية من خلال التطوير والإحلال.

ويسهم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، في فتح آفاق واسعة للترقي وتطوير المسار الوظيفي، وتحفيز منظمات الأعمال في القطاعين العام والخاص على إتاحة الفرصة لمنسوبيها للتدريب المتخصص الموثق بشهادات مهنية معتمدة دولياً.

وتُعرف الشهادات المهنية الاحترافية، بأنها الشهادات أو المؤهلات المهنية التي يحصل عليها الشخص لضمان التأهيل والتخصص لأداء وظيفة أو مهمة بالشكل الاحترافي في حقل مهني تخصصي دقيق معتمد من جهة اعتماد أو جمعية مهنية دولية أو محلية”.
ويستهدف البرنامج المواطنين الراغبين في تطوير مستواهم المهني بحصولهم على الشهادة المهنية الاحترافية سواءً كان المتقدم موظفاً في القطاع الحكومي أو الخاص أو باحثاً عن عمل أو طالباً.

ويشترط “هدف” للاستفادة من دعم البرنامج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرارًا بعدم دفع تكاليف الشهادة من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً، علماً أن الحد الأعلى للدعم هو لشهادتين احترافية فقط لكل متقدم.

وتقوم آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة وفقاً للتكاليف المحددة على موقع “طاقات” taqat.sa، حيث على المتقدم رفع مطالبة من خلال الموقع مرفقاً معها صورة الشهادة الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يُتحقق من صحة الشهادة، وتحول تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل.

تجدر الإشارة، إلى أن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية، متاح أمام موظفي القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الباحثين عن عمل والطلاب، وذلك انطلاقاً من الدور الإستراتيجي لـ “هدف”نحو تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية بتطوير مهاراتها وخبراتها في المجالات المتخصصة المطلوبة في سوق العمل.

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