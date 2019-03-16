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«البلديات» تحدد 3 أشهر لإلزام المحطات بـ«لوحات أسعار الوقود»

«البلديات» تحدد 3 أشهر لإلزام المحطات بـ«لوحات أسعار الوقود»
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تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تحديد 3 أشهر لالتزام محطات الوقود داخل المدن وخارجها بوضع لوحات كبيرة وواضحة على مداخل المحطات، تبيّن أسعار البنزين بنوعيه (91 – 95) إضافة إلى الديزل، والكيروسين.

وبحسب «عكاظ» فقد توقعت مصادر أن تكون اللوحات التي تلتزم بها محطات الوقود إلكترونية ليسهل تغيير الأسعار طبقا لما يردها من وزارة الطاقة.

وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي في تعميم موجه إلى أمانات المدن ضرورة التزام مشغلي المحطات بتعديل هذه الأسعار على اللوحات تزامناً مع المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، وذلك بغرض التوعية بالمراجعة الدورية.

وجاء التعميم عطفا لمرئيات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المشار فيها إلى قرار مجلس الوزراء المتضمنة ربط أسعار البنزين بالسعر العالمي والمتضمن أهمية قيام وزارة الطاقة بإعداد خطة إعلامية للتوعية بأن أسعار البنزين ستتم مراجعتها بشكل دوري بحيث تتغير بالزيادة أو النقصان وفقاً للأسعار المرجعية، وطلبت وزارة الطاقة من وزارة البلدية التعميم بذلك.

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