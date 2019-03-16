الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

مجلس الوزراء يُقر «حد دخل مستحق الدعم السكني»

مجلس الوزراء يُقر «حد دخل مستحق الدعم السكني»

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)

أطفال مفقودون بعد هجوم مسجدي نيوزيلندا.. لا هم شهداء ولا مصابون (صور)
0

تواصل – وكالات:

بينما يبكي العالم شهداء الهجوم الإرهابي على مسجدي بنيوزيلندا، لا تزال هناك القصص الغامضة والمثيرة في هذا الحادث الأليم، من بينها اختفاء أطفال كانوا في المسجد لأداء الصلاة مع آبائهم، فلا هم بين الضحايا ولا هم بين المصابين.

وبحسب موقع “الحرة” فقد كانت المرة الأخيرة التي شوهد فيها الطفل مُقد إبراهيم (3 سنوات) على قيد الحياة عندما كان مع والده وشقيقه في مسجد النور، عندما أطلق المهاجم النار غير عابئ بالأطفال أو النساء ولا العجزة، تمكن شقيقه عبدي من الفرار، وتظاهر الأب بالموت بعد إطلاق النار عليه، ثم تمكن من الفرار.

وبعد الحادث ذهبت الأسرة إلى المستشفى للبحث في قائمة القتلى ظناً منهم بأنه قُتل، لكن اسمه لم يكن على القائمة، ولم ير أحد الطفل مُقد منذ ذلك الحين.

وتذهب الأسرة إلى المستشفى باستمرار من أجل معرفة مصير الطفل الصغير.

 

وفي حادثة أخرى، يعتقد جون ميلني أن ابنه سياد ميلني (14 عاماً) قد قُتل في مسجد النور، واصفاً إياه بـ”الجندي الصغير الشجاع”.

ولم يتأكد مقتل سياد رسمياً لكن قيل لوالده إنه كان ملقى على الأرض وهو ينزف، وكان سياد مع والدته وأصدقائه في المسجد كما اعتاد كل جمعة.

ويقول والده “فقدت ابني الصغير.. لقد كان لاعب كرة قويا، من الصعوبة بمكان رؤيته يقتل برصاص شخص لا يهتم بأي شخص أو أي شيء”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. «موسى إبراهيم» أصغر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

بالصور.. «موسى إبراهيم» أصغر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

مُسن أفغاني يستقبل «قاتل المصلين» بابتسامة فيردها له «7 رصاصات» (فيديو)

مُسن أفغاني يستقبل «قاتل المصلين» بابتسامة فيردها له «7 رصاصات» (فيديو)

هجوم إرهابي جديد على المصلين بأحد مساجد لندن

هجوم إرهابي جديد على المصلين بأحد مساجد لندن

أول تعليق رسمي من «الخارجية» بشأن المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا

أول تعليق رسمي من «الخارجية» بشأن المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>