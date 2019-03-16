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5 محركات بحث بديلة عليك معرفتها

5 محركات بحث بديلة عليك معرفتها
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تواصل – وكالات:

بالرغم من أن “جوجل” هو محرك البحث الأكثر شعبية على الإطلاق، إلا أن هناك محركات أخرى تؤدي خدمته نفسها، وتمنح المستخدم العديد من الخيارات، لكنها نادرا ما تجلب المستخدمين، تعرف عليها.

متصفح “أوبرا”

رغم قدمه نسبيا إلا أنه غير معروف كثيرا لدى المستخدمين، لكن إصداره الجديد جعل منه خيارا مفضلا لكثير من المستخدمين في أوروبا، بحسب صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية.

يستخدم أوبرا خاصية البحث المشترك إذ يستعين بمحركات أخرى على رأسها غوغل وياهو وبينغ وداك داك غو وأمازون وإيباي وقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت وويكيبيديا.

متصفح أوبرا

متصفح “ستارت بيج”

يعد من أقوى محركات البحث، يعطيك نتائج بحثك من دون تتبعك، وفي الوقت ذاته، يسمح لك بأن تقوم بالتصفح من خلال بروكسي لتجنب تتبع المواقع “المغرضة”.

متصفح ستارت باج

متصفح “براف”

إلى وقت قريب كان متصفح “براف” غير معروف على الإطلاق، إلا أنه بدأ يجلب اهتمام المستخدمين مؤخرا نظرا لما يقدمه من خدمات.

يتميز بقلة استهلاكه للبيانات، وله ميزات عديدة أهمها حرصه على البيانات الخاصة وأمانته على المعلومات الشخصية بتبنيه سياسة صارمة خاصة بتسجيل كلمات البحث القديمة على هاتفك.

إذ لا يسمح “براف براوزر” بتسجيل ما بحثت عنه تلقائيا بل يوفر خاصية البحث المستتر.

متصفح سامسونج

بالإضافة إلى خدمة البحث التي يقدمها على غرار “غوغل”، بإمكان هذا المتصفح أن يمنحك ما تحتاجه من دون إزعاجك بالإعلانات.

محرك بحث سامسونج مطور بحيث يعمل بجميع أنظمة تشغيل “الأندرويد”، وميزته تكمن في قدرته على حظر الإعلانات.

متصفح “مومنت”

يسمح “مومنت” كذلك بحظر الإعلانات، أهميته في كونه يستخدم داخليا محركات بحث أخرى على غرار “ياهو” و”غوغل”.

أدخل “مومنت” مؤخرا خاصية تسمح له بجمع المعلومات حول الكلمات التي يبحث عنها المستخدمون ليعطي نتائج بحث أغلب محركات البحث في آن واحد.

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