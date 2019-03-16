الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

شهر واحد لوصول العمالة المنزلية الأوغندية.. التكلفة والتفاصيل

مجلس الوزراء يُقر «حد دخل مستحق الدعم السكني»

مجلس الوزراء يُقر «حد دخل مستحق الدعم السكني»

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

«ترامب»: «جوجل» ساعدت الجيش الصيني بدعم «كلنتون»

«ترامب»: «جوجل» ساعدت الجيش الصيني بدعم «كلنتون»
0

تواصل – وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محرك البحث جوجل بمساعدة الصين وجيشها، وبدعم “المحتالة هيلاري كلينتون وليس ترامب”.

وبين موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن وكالة “نوفوستي” الروسية، أن تصريح ترامب يأتي بعد أن أعرب البنتاجون عن مخاوفه من تعاون بين جوجل والصين، وقال رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن “عمل جوجل في الصين يفيد الجيش الصيني”.

وأشار وزير الدفاع باتريك شاناهان إلى أن الصين منخرطة في سرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، وأن جوجل لا تظهر القدر الكافي من الرغبة في دعم برامج وزارة الدفاع الأمريكية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

5 محركات بحث بديلة عليك معرفتها

5 محركات بحث بديلة عليك معرفتها

«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

«واتس آب» تحارب الشائعات مع ميزة جديدة

«ترامب» في ورطة.. حكم جديد بالسجن على مدير حملته الانتخابية السابق

«ترامب» في ورطة.. حكم جديد بالسجن على مدير حملته الانتخابية السابق

الصين تفرض حصاراً رقمياً على البحرية الأمريكية

الصين تفرض حصاراً رقمياً على البحرية الأمريكية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السعوديون والخطر الثامن
مقالات

السعوديون والخطر الثامن

المزيد
هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟
تدوينات حرة

هاجس البارادايم أم أغلوطة حكم؟

المزيد
ما وراء الهجوم على “البخاري”!
مقالات

ما وراء الهجوم على “البخاري”!

المزيد
«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>