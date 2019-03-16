«ترامب»: «جوجل» ساعدت الجيش الصيني بدعم «كلنتون»

تواصل – وكالات:

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محرك البحث جوجل بمساعدة الصين وجيشها، وبدعم “المحتالة هيلاري كلينتون وليس ترامب”.

وبين موقع “روسيا اليوم” نقلاً عن وكالة “نوفوستي” الروسية، أن تصريح ترامب يأتي بعد أن أعرب البنتاجون عن مخاوفه من تعاون بين جوجل والصين، وقال رئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد إن “عمل جوجل في الصين يفيد الجيش الصيني”.

وأشار وزير الدفاع باتريك شاناهان إلى أن الصين منخرطة في سرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية، وأن جوجل لا تظهر القدر الكافي من الرغبة في دعم برامج وزارة الدفاع الأمريكية.