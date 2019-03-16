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حكومة نيوزيلندا: تلقينا بيان الإرهابي قبل «هجوم المسجدين»

حكومة نيوزيلندا: تلقينا بيان الإرهابي قبل «هجوم المسجدين»
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تواصل – وكالات:

أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن السبت، تلقيه نسخة من بيان منفذ الاعتداء الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش الجمعة قبل نحو 10 دقائق من بدء الهجوم.

وذكرت صحيفة نيوزيلند هيرالد، أن مكتب رئيسة الوزراء كان واحدا من 70 متلقيا أرسل لهم البيان ومن ضمنهم أيضا سياسيون آخرون مثل الزعيم القومي سيمون بريدجز ورئيس البرلمان تريفور.

وأضافت الصحيفة أن معظم المتلقين الآخرين كانوا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بحسب المتحدث باسم رئيسة الحكومة.

وأفاد المتحدث بأن القاتل كان يتحدث وكأن جريمته قد تمت بالفعل، وأضاف أن “الرسالة كانت تشرح أسباب إقدام الجاني على فعلته، فهو لم يقل إن هذا ما أنوي فعله، لم يكن بالإمكان إيقافه”.

وذكر أن البيان “لم يحدد ما كان الجاني سيقدم عليه، بل كـُتب وكأن الأحداث وقعت بالفعل”.

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