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ارتفاع دفعات حساب المواطن إلى 37.4 مليار ريال

ارتفاع دفعات حساب المواطن إلى 37.4 مليار ريال
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تواصل – الرياض:

كشف برنامج «حساب المواطن» عن ارتفاع إجمالي الدفعات المصروفة للمواطنين إلى 37.4 مليار ريال من أجل احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق الإصلاحات المالية ابتداء من يناير 2018.

وأشار البرنامج إلى أن الذكور يمثلون 93% من أرباب الأسر، فيما يمثل النساء النسبة الباقية 7%، لافتا إلى الرد على اعتراضات عدم الأهلية وقيمة الاستحقاق في مدة 60 يومًا.

وأوضح البرنامج أنه تم إجراء استبيان دوري يهدف إلى معرفة معدلات استهلاك الطاقة، فيما يمكن تقديم اعتراض مالي في مدة أقصاها 3 أشهر لكل دفعة مالية.. ولفت إلى أن المرأة المهجورة لايطلب منها رفع مستندات عبر البوابة الإلكترونية، وإنما إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.. ووفقًا لبيانات الدفعة العاشرة المصروفة مؤخرًا، تسلم 84% ممن شملهم الدعم 1000 ريال للأسرة.

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