«الإحصاء» تكشف عن نسب نمو التوظيف للرجال والإناث

تواصل – الرياض:

تفوق نمو توظيف الإناث على توظيف الذكور خلال النصف الأول من العام الماضي بعد ارتفاع نسبة توظيف النساء بنسبة 7% مقابل 3.4% نموا في توظيف الرجال بالقطاعين العام والخاص.

ووفقا لصحيفة “الوطن” فقد أظهرت التقارير الدورية للمسوح الاقتصادية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء خلال الربعين الأول والثالث من العام 2018 زيادة عدد السعوديين الملتحقين بسوق العمل خلال 6 أشهر بلغ 65.571 مشتغلا جديدا، بعد ارتفاع عدد المشتغلين من 1.742.033 إلى 1.807.604 مشتغلين وبنسبة زيادة بلغت 3.8%.

وبينت الأرقام ارتفاع نسبة توظيف الإناث بنسبة 7% بعد زيادة عددهن من 155.996 إلى 166.848 بزيادة عددية بلغت 10.852 مشتغلة، في حين بلغت الزيادة العددية للذكور 54.719 مشتغلا جديدا بعد ارتفاع عددهم من 1.586.037 إلى 1.640.756 وبنسبة زيادة أقل من الإناث بلغت 3.4% رغم تفوق عدد المشتغلين الجدد من الذكور على الإناث.

وبمقارنة النمو بالأرقام الواردة بالمسوح الاقتصادية تظهر الأرقام نموا لتوظيف الإناث بجميع القطاعات البالغة 18 قطاعا وبنمو زاد عن نمو توظيف الرجال في 15 قطاعا كان أعلاها في النقل والتخزين، والذي شهد نموا عاما في التوظيف بنسبة 1.4% بمقابل تضاعف نمو الإناث وبنسبة 103.6% والرجال بنسبة 0.6%، في حين جاء نمو الإناث بقطاع توصيل الكهرباء والغاز ثانيا بعد نمو عددهن بالقطاع بنسبة 15.8%، والذكور بنسبة 5.8% وقطاع المعلومات والاتصالات نما فيه توظيف الإناث بنسبة 13.8% والذكور 6.1%.

ونما توظيف الإناث في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 13.6% والذكور بنسبة 0.7%، وقطاع الإقامة والطعام 12.7% للإناث و7.4% للذكور، والأنشطة المهنية للإناث 10.4% والذكور 1.5%.