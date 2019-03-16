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تغييرات بسيطة في اختيار أطعمتك تخفّف الإجهاد

تغييرات بسيطة في اختيار أطعمتك تخفّف الإجهاد
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تواصل – وكالات:

أكدت تقارير طبية أن الإجهاد والتوتر والضغوط مثلث يضيق الخناق على صحة الإنسان في العقود الأخيرة، وتوجد أدلة علمية على أن التوتر عامل مشترك وراء مجموعة من الأمراض منها ما يتعلّق بالهضم والتمثيل الغذائي، مثل مشاكل القولون والسكري.

وهناك أطعمة تزيد إنتاج هرمونات تسبب الإجهاد، وأخرى تساعد على خفض التوتر وتخفيف الإحساس بالضغوط.

وإذا كنت تشكو من الإجهاد والتوتر إليك بعض التغييرات التي تخفّف الإجهاد والتوتر:

* كل الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا3 تخفّف التوتر، مثل السلمون، والبيض، والتونة، والأفوكادو.

* تجمع المكسرات بين أحماض أوميغا3 والمغنيسيوم وفيتامين ب12، وهي توليفة تساعد على تخفيف التوتر.

* إذا كنت تشرب الكافيين على مدار اليوم يمكنك تناول بعض البابونج في المساء لتخفيف التوتر.

* تحتوي بذور اليقطين (اللب الأبيض) على التربتوفان الذي يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين، والذي يقوم بدوره بتحسين المزاج وتخفيف الإجهاد.

* تحتوي كل مشروبات القهوة مثل الإسبرسو والموكا على كثير من الكافيين الذي يزيد التنبه وأيضاً التوتر، وعند تحلية القهوة بكثير من السكر يزداد التأثير.

* يؤدي تسخين الزيوت والدهون إلى درجة حرارة عالية إلى تحوّل في تركيبتها، وهو ما يحدث عن قلي الأطعمة مثل الدجاج والبطاطس والباذنجان. سلق وشوي الأطعمة أفضل من القلي.

* ترتفع نسبة السكر بالدم عند أكل الآيس كريم بسبب السكر والدهون، وهو ما يزيد الرغبة في أكل مزيد من الطعام بعد فترة وجيزة، ويرفع نسبة هرمونات التوتر.

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