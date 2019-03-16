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بالصور.. «موسى إبراهيم» أصغر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا

بالصور.. «موسى إبراهيم» أصغر ضحايا الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا
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تواصل – وكالات:

طالت مجزرة الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشرش بنيوزيلندا أطفالا لم يتخطوا عامهم الخامس بين الـ50 شهيدا الذين لقوا مصرعهم في الحادث المأساوي.

ومن بين الأطفال الذين راحوا ضحية الهجوم الغادر الطفل موسى إبراهيم، وعمره 3 سنوات، والذي استشهد مع والده أثناء الصلاة، ويأتي الطفل عبدالله ديري الذي يبلغ 4 سنوات من عمره ثاني أصغر الضحايا للحادث المأساوي.

وعلّقت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، في مؤتمرها الصحفي حول الحادث الأليم، أمس السبت، بقولها: “إن هناك أطفالا بين القتلى والجرحى جراء الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخص يؤمن بتفوق العرق الأبيض في مسجدين بمدينة كرايست تشرش”.

 

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