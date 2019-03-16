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أمين عام الجامعة العربية: «المياه» قضية الحاضر والمستقبل

أمين عام الجامعة العربية: «المياه» قضية الحاضر والمستقبل
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تواصل – واس:

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، أنه يجب التعامل مع قضية المياه كقضية الحاضر والمستقبل، وهي قضية حياة وشعوب وعمران، وهو ما يتوجب التركيز والاستعداد لما هو قادم.

وقال أبو الغيط في كلمته، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، السبت، إن ظاهرة نقص المياه في بعض المناطق العربية، لها تجلياتٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة ولها دور في اندلاع الاضطرابات في بعض الدول العربية.

وأشار أبوالغيط إلى تصاعد الحديث عن قضية المياه وموجات الجفاف، خاصة في ظل تصاعد عدد السكان، وتوفير الغذاء، ويضاف إلى ذلك تغيرات المناخ، التي تزيد من صعوبة التعامل مع هذه الأوضاع.

ونبه إلى أن دور المجلس العربي للمياه، يعد محوريا في فهم قضايا المياه، وهو شريك أساسي للمجلس الوزاري العربي للمياه، إيمانا بقضية الأمن المائي العربي.

وأعلن عن استضافة الجامعة العربية، قريبا أول اجتماع لوزراء الزراعة والري في المنطقة العربية، بما يعكس أهمية القضية وتبعاتها

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