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استدعاء عاجل لمالك منتزه أقام نشاطاً غنائياً مخالفاً للنظام في «عرعر»

استدعاء عاجل لمالك منتزه أقام نشاطاً غنائياً مخالفاً للنظام في «عرعر»
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات الرسمية باستدعاء مالك أحد المنتزهات في المنطقة الصناعية بمدينة عرعر، لمخالفته للأنظمة.

وتضمن التوجيه اتخاذ الإجراء الرسمي حيال رصد عدد من المخالفات، ومنها إقامة نشاط غنائي دون الحصول على ترخيص وما صاحبه من تصرفات تخرج عن الذوق العام، وتجاوز إدارة المنتزه الوقت المحدد لساعات العمل.

كما طالب الجهات المختصة بتكثيف الزيارات الميدانية على المنشآت وضبط التجاوزات المذكورة وغيرها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مشدداً على ضرورة التأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية بالأنظمة والتعليمات وأنظمة السلامة.

وكان المنتزه المذكور قد أقام نشاطاً غنائياً مخالفاً، ووثقت ذلك مقاطع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحقيق في المقاطع ومحاسبة صاحب المنتزه.

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