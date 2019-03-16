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باريس تشتعل.. مظاهرات السترات الصفراء تحرق «سيارات شرطة» ومتاجر

باريس تشتعل.. مظاهرات السترات الصفراء تحرق «سيارات شرطة» ومتاجر
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تواصل – وكالات:

أحرق محتجون سيارات للشرطة ومحال تجارية، في باريس خلال تظاهرات حركة “السترات الصفراء” المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون، فيما طالبت قوات الدرك من المتظاهرين مغادرة جادة الشانزليزيه تمهيداً لمواجهة مع “المخربين”.

واشتبك متظاهرون من “السترات الصفراء” مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر، وقاموا بتخريب متاجر فاخرة في احتجاجات السبت الثامنة عشرة على التوالي المناوئة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبدأت أعمال العنف عندما ألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة في جادة الشانزلزيه، ثم بدؤوا بالطرق على نوافذ شاحنة للشرطة.في وقت لاحق، أطلق مدفع مياه زخات قوية من شارع جانبي في محاولة لرد محتجين تجمعوا بين متجر لكارتييه وآخر لمونت بلانك.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الذي انتشر عبر الشارع المحيط بقوس النصر، وشب حريق خارج متجر للشطائر في شارع الشانزليزيه، وشوهدت سيارة محترقة بجوار متجر “كينزو” الفاخر القريب.

وتم تحطيم متاجر لعلامات تجارية فاخرة مثل “لاكوست”، وألقيت عارضات من النوافذ المكسورة، كما تعرض مطعم يُدعى “فوكيه” للتخريب، الذي يرتاده سياسيون ومشاهير.

وأعلنت شرطة باريس عن اعتقال 20 شخصاً بحلول منتصف النهار، فيما تستعد باريس لارتفاع محتمل في أعداد المحتجين وفي أعمال العنف، حيث نشرت المزيد من عناصر الشرطة مقارنة بأيام السبت السابقة.

ومن جانبه، أمر وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير الشرطة بالرد على الأعمال “غير المقبولة”، وأدان الذين “يدعون إلى العنف ونشر الفوضى في باريس.

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