إقامة صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن

تواصل – واس:

أدى الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأميرة البندري بنت عبدالرحمن بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمها الله – بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

كما أدى الصلاة الأمير سعود بن عبدالرحمن الفيصل (أخ الفقيدة)، وعدد من الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وزوج الفقيدة فهد بن فالح الدامر، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.