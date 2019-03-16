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أفضل سيارات «إس.يو.في» سعراً في 2019

أفضل سيارات «إس.يو.في» سعراً في 2019
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تواصل – وكالات:

في بعض الأحيان يرغب المرء في الجمع بين العدد الكبير للمقاعد، والمساحة الواسعة، وكذلك تعدد الخصائص والتجهيزات وهو الأمر الذي تتميز به السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) خاصة متوسطة الحجم.

وعرض موقع (سي.نت) قائمة بأفضل سيارات (إس.يو.في) في 2019 من حيث السعر شملت هيونداي سانتا في؛ وهوندا بايلوت، وفولفو إكس.سي 60.

مازدا سي.إكس9: كروس أوفر تسع لسبعة ركاب، وتتميز بتصميمها الجذاب، ومتعة القيادة، وتعتمد على محرك 2.5 لتر تربو بقوة 250 حصاناً، ويبدأ سعرها من 125 ألف ريال تقريباً.

هوندا بايلوت: سيارة تعمل بنظام دفع رباعي، وتسع لثمانية ركاب، ومجهزة بمحرك V6 قوة 280 حصاناً وناقل حركة تسع سرعات وسعرها في حدود 150 ألف ريال تقريباً.

تويوتا فور رنر 4Runner: إحدى سيارات (إس.يو.في) قليلة لا تزال تعتمد على التصميم المكون من جزأين (شاسيه وهيكل) وتحتضن محركا 4.0 لترV6 قوة 270 حصاناً ويبدأ سعرها من 132 ألف ريال تقريباً.

سوبارو أسنت: تسع لثمانية ركاب وتمتاز بنظام الدفع الكلي المتواصل، وصف ثالث للركاب، ومساحة شحن من بين الأفضل في فئتها، ويبدأ سعرها من 120 ألف ريال.

أودي كيو – 7: سيارة بثلاثة صفوف للركاب وتمتاز بمتعة القيادة وتعدد التجهيزات التكنولوجية ويصل سعرها إلى 206 آلاف ريال.

فولفو إكس.سي 60: تتمتع فولفو XC60 بمجموعة متميزة من تجهيزات السلامة منها مثبت سرعة “بايلوت أسيست”، ونظام تعليق هوائي يحقق التوازن آلياً، ولم تكشف الشركة بعد عن سعرها لكن سعر النسخة السابقة 2018 يبدأ من 151 ألف ريال.

هيونداي سانتا في: واحدة من أفضل سيارات هيونداي وأبرز مميزاتها السعر، وكذلك القوة والأداء والكفاءة، ويبدأ سعرها من 112 ألف ريال تقريباً.

دودج دورانجو: تمتاز برحابة مساحة الصف الثالث بشكل ملحوظ، وأيضاً قوة قطر استثنائية وإمكانات لافتة بشأن السير في الطرق الوعرة ويبدأ سعرها من 112 ألف ريال تقريباً.

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