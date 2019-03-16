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مزيج «الليمون والفلفل الأسود والملح» يعالج 10 أمراض

مزيج «الليمون والفلفل الأسود والملح» يعالج 10 أمراض
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسات طبية عن فوائد صحية هائلة لمزيج الليمون والفلفل الأسود والملح، مشيرة إلى أن هذا الخليط يعد علاجاً فعالاً للعديد من الأمراض.

وأوضحت الدراسات وفقاً لموقع “ديلي هيلث” المعني بالشؤون الصحية، أن 10 مشاكل صحية يمكن لهذا الخليط أن يعالجها أو يشكل واقياً من الإصابة بها، وهي:

  1. تفتيت حصوات المرارة،فتناول كميات متساوية من زيت الزيتون، وعصير الليمون، القليل من الفلفل الأسود له تأثير قوي في تفتيت تلك الحصوات وتخفيف الألم.
  2. التغلب على ألم الأسنان،فقيام الفرد بخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل ونصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل، ثم وضع المزيج على مكان الألم مرتين يومياً مع تقليل تناول السكريات والأطعمة الحمضية.
  3. تخفيف التهابات الحلق،فخلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقة كبيرة من الملح وتقليبها جداً في كوب من الماء الدافئ، ثم الغرغرة بالسائل عدة مرات يساعد في القضاء على تلك الالتهابات.
  4. انسداد الأنف،حيث أوضحت الدراسات أن خلط كميات متساوية من الفلفل الأسود المطحون، القرفة، الكمون وبذور الهيل المطحونة، ثم شم رائحة الخليط المسحوق الناعم، يصيب المريض بنوبة من العطس تخلصه من الانسداد.
  5. التهابات الفم البكتيرية والقرح،فإذابة ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ مع بضع قطرات من الليمون، ثم المضمضة بالخليط بعد كل وجبات الطعام يساعد في التخلص من البكتيريا السيئة والشفاء من الجروح.
  6. محاربة السمنة وحرق الدهون،فمزج ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ، وتناول الخليط يساعد في حرق الدهون، بالإضافة إلى أن مركب البيبرين الموجود في الفلفل الأسود يمنع تكوين خلايا دهنية جديدة.
  7. تخفيف اضطرابات المعدة والغثيان،فالفلفل الأسود يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة، بينما تخفف رائحة الليمون من الغثيان؛ لذا فإن خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود في كوب من الماء الدافئ وتناوله يخفف من الشعور بالغثيان.
  8. معالجة الربو،فإضافة 10 حبات من الفلفل الأسود، وبرعمين من القرنفل و15 ورقة ريحان إلى كوب من الماء المغلي، وتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم صبه في قارورة بغطاء، وتحليته بملعقتين كبيرتين من العسل الخام وتركه حتى يبرد، وتناوله يعالج من الربو.
  9. نزيف الأنف،فنقع قطعة من القطن في عصير الليمون ووضعها بالقرب من الأنف مع الحرص على إبقاء الرأس في وضع مائل للأسفل يساعد في عدم تقطر الدم داخل الحلق.

10. معالجة البرد،فإضافة نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافئ يساعد في تخفيف أعراض البرد، كما يمكن إضافة نصف ملعقة من العسل إلى المزيج حسب الرغبة.

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