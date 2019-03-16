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اليمن.. مقتل 25 حوثياً بينهم 3 قيادات في عملية عسكرية بـ «تعز»

اليمن.. مقتل 25 حوثياً بينهم 3 قيادات في عملية عسكرية بـ «تعز»
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تواصل – وكالات:

قُتل 25 متمرداً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح العشرات، اليوم السبت، في عملية تطهير نفذتها قوات ألوية العمالقة وقوات اللواء 20 بدعم من التحالف العربي في وادي المقصب، وعدد من الجبال المحيطة به في منطقة البرح غرب تعز.

ونقل المركز الإعلامي للألوية عن مصادر عسكرية، أن قتلى الحوثيين بينهم ثلاثة من قيادات الميليشيا، هم: عبدالله صالح عبده الباجني، ورشيد علي أحمد تاج الدين، وعبدالملك أحمد القابلي.

وأضافت أن جثث القتلى لا تزال متناثرة في وادي المقصب بعد أن تركها عناصر الميليشيا وولوا هاربين.

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