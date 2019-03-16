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شرطة مكة تطيح بـ167 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل (صور)

شرطة مكة تطيح بـ167 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكَّنت شرطة العاصمة المقدسة من ضبط 167 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، وذلك خلال حملة أمنية، نفذتها مساء الخميس بمشاركة جهات أمنية وخدماتية.

وأحالت شرطة العاصمة المخالفين إلى مركز الإيواء بالشميسي وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

وتستمر الحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ضمن حملة (وطن بلا مخالف)؛ إذ نُفذت حملة أمنية مشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوبين من شركة الكهرباء والهلال الأحمر، وبدأت في الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح اليوم التالي، وكانت بحي المنصور – حارة يمن.

ووفقاً لشرطة العاصمة فقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد (167) مخالفاً من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة، وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.

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