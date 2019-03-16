«مقطع رائع».. السير داخل الضباب في عقبة الجعدة بعسير

تواصل – عسير:

رصد المصور السعودي علي مروعي، طريق عقبة الجعدة، التي تربط بللحمر السراة وتهامة بللحمر وبللسمر في منطقة عسير.

وذلك في واحد من المشاهد التي تكشف عن جمال الطبيعة في منطقة عسير، وترصد موقعاً من المواقع التي يستطيع فيها الأشخاص السير داخل الضباب.

وتقع العقبة شمال مدينة أبها في محافظة بللحمر، وهي على ارتفاع يزيد على 2500م عن مستوى سطح البحر، ويكسوها الضباب في معظم أيام السنة، وتعد هذه العقبة أعجوبة هندسية لخطورة الموقع، وكانت مسلكاً للأهالي قبل أن تتم سفلتتها على الرغم من ضيقها الذي جعل السير بها مغامرة بحد ذاته.

وتعرف هذه العقبة بأنها شديدة الانحدار وشديدة الانحناء في كثير من مواقعها، وهي أحد الطرق المختصرة وفقاً للأهالي؛ فطولها نحو ١١ كم.