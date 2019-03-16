بشرى لحملة الدبلوم.. وظائف شاغرة في «أرامكو توتال»

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب” بمدينة الجبيل الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل بمسمى (مشرف إدارة المرافق، وأخصائي الاقتصاد والتجارة، واستشاري العقود، ومشرف التطوير الوظيفي، ومسَّاح الكميات).

الوظائف:

1 – مشرف إدارة المرافق (Supervisor Facilities Management):

– درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية أو الهندسة المدنية، أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة ثمانية سنوات في إدارة المرافق، منها أربع سنوات على الأقل في دور إشرافي.

2 – أخصائي الاقتصاد والتجارة (Economics & Trading Specialist):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو الاقتصاد أو ما يعادلها.

– خبرة خمس سنوات في مجال ذي صلة.

3 – استشاري العقود (Contract Advisor):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة ست سنوات في إدارة المواد أو إدارة العقود والتعامل معها، منها ثلاث سنوات على الأقل في وضع مماثل.

4 – مشرف التطوير الوظيفي (Career Development Supervisor):

– درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو الموارد البشرية أو ما يعادلها.

– خبرة ثماني سنوات في إدارة المواهب والتطوير الوظيفي، منها أربع سنوات على الأقل في منصب مماثل.

5 – مسَّاح الكميات (Quantity Surveyor):

– درجة الدبلوم لمدة ثلاث سنوات في الهندسة الميكانيكية أو الهندسة المدنية، أو بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.

– لحملة الدبلوم خبرة خمس سنوات، ولحملة البكالوريوس خبرة ثلاث سنوات في مجال ذي صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).