هجوم إرهابي جديد على المصلين بأحد مساجد لندن

تواصل – وكالات:

شهدت العاصمة البريطانية لندن هجوماً على مسجد شرق العاصمة، وذلك بعد ساعات من مذبحة المصلين في مسجدين بنيوزيلندا التي راح ضحيتها نحو 50 مصلياً وأُصيب العشرات.

ووفقاً لصحيفة “الصن” البريطانية؛ فإن ثلاثة أشخاص هاجموا المسجد، وأصابوا أحد المصلين الخارجين من الصلاة في رأسه مستخدمين مطرقة حديدية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضحت أن بعض المصلين قاموا بملاحقة سيارة زرقاء كان يركبها المهاجمون ولكنهم تمكنوا من الفرار.

وأعلنت الشرطة أن الضحية يبلغ من العمر 27 عاماً، وأصيب بجروح في الرأس، لافتة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الجناة، الذين تم وصفهم بأنهم “رجال بيض”.

وأفاد شهود عيان بأن المهاجمين هتفوا ضد المسلمين، وقالوا إن هؤلاء “إرهابيون”، فيما أظهر مقطع تم تصويره بواسطة أحد الشهود أحد الجناة، وهو يتشبث بغطاء محرك السيارة في محاولة للهرب.