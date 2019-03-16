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«الطيران المدني»: 2018 تسجل أعلى نسبة في أعداد ورحلات المسافرين

«الطيران المدني»: 2018 تسجل أعلى نسبة في أعداد ورحلات المسافرين
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تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال العام 2018م حاجز 99.86 مليون مسافر غادروا عبر 771.828 رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.

وبينت الهيئة أن عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة ارتفعت مقارنة بالأعوام السابقة؛ وذلك لأول مرة في تاريخ الطيران في المملكة.

وبينت أن نسبة النمو ارتفعت في أعداد المسافرين خلال العام 2018م إلى 8% قياساً بالعام 2017م التي وصلت خلاله أعداد المسافرين إلى 92.42 مليون مسافر، وسجلت الرحلات الجوية خلال العام 2018م نسبة نمو وصلت إلى 4.1% قياساً بالعام 2017 الذي وصلت خلاله الرحلات الجوية إلى 741.293 رحلة جوية.

وشكَّلت مطارات المملكة الدولية نمواً في حركة المسافرين خلال عام 2018م إذ بلغ عدد المسافرين من خلالها نحو 97.3 مليون مسافر، بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية 741.893 رحلة جوية، كما بلغ عدد المسافرين في مطارات المملكة الداخلية خلال العام 2018م نحو 2.6 مليون مسافر، غادرو عبر 29.935 رحلة جوية من المطارات الداخلية.

وتصدَّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أكثر المطارات السعودية في حركة المسافرين خلال العام 2018م، حيث بلغ عدد المسافرين عبر مطار المؤسس 35.8 مليون مسافر، وجاء مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في المرتبة الثانية، بعدد مسافرين وصل إلى 27.9 مليون مسافر.

بينما حصل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، على المرتبة الثالثة، بعدد مسافرين بلغ خلال 2018م 10.4 مليون مسافر، بينما جاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، رابعاً بعدد مسافرين بلغ 8.8 مليون مسافر، واحتلَّ مطار أبها الدولي المرتبة الخامسة بعدد مسافرين وصل إلى 4.5 مليون مسافر.

ورصدت الهيئة أبرز 5 وجهات دولية حسب حركة المسافرين، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية في المركز الثاني، وحلت جمهورية باكستان في المركز الثالث، وجاءت جمهورية الهند في المركز الرابع، بينما احتلت جمهورية تركيا المركز الخامس في قائمة أكثر الوجهات الدولية حركةً في أعداد المسافرين لعام 2018م.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تحظى بدعم كبير ومتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة؛ تحقيقاً لتطلعات القيادة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، ورفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

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