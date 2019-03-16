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إلزام المطاعم والمقاهي بالكشف عن مسببات الحساسية

إلزام المطاعم والمقاهي بالكشف عن مسببات الحساسية
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تواصل – الرياض:

وجَّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميماً إلى المنشآت الغذائية بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة الوجبات التي تقدمها؛ وذلك بهدف ضمان توفر معلومات صحيحة عن محتويات الوجبات التي يتم تقديمها للمستهلك.

وبينت المعلومات أن الهيئة منحت مهلة للمنشآت المعنية لتصحيح أوضاعها حتى تاريخ 2019/‏9/‏30، مؤكدة أنها سوف تتخذ الإجراءات النظامية بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حالة عدم الالتزام.

وشمل التعميم كلاً من: المطاعم، والمقاهي، ومحلات الآيس كريم، والمخابز، والحلويات، والكافتيريا، والمخابز الموجودة داخل المتاجر، والمتنزهات الترفيهية.

وأشار إلى 3 متطلبات عامة للإفصاح تتضمن سهولة الوصول لبيانات المكونات المسببة للحساسية بقوائم الطعام بمكان واضح للمستهلك النهائي، وأن تكون باللغة العربية وإمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى، وتوضيح المكونات المسببة للحساسية على جميع قوائم الطعام المعروضة.

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