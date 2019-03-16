إشارة عنصرية من إرهابي «هجوم نيوزلندا» داخل المحكمة.. ماذا تعني؟

تواصل – وكالات:

قام منفذ هجوم نيوزيلندا المتهم بقتل 49 شخصاً في أسوأ هجوم إرهابي في البلاد، بإشارة عنصرية بيده وهي علامة للتفوق الأبيض العنصري وتعني تفوق الجنس الأبيض الأوروبي المسيحي.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” الأمريكية، أثناء ظهورالإرهابي برينتون تارانت خلف نافذة زجاجية لفترة قصيرة في محكمة مقاطعة كرايستشيرش، ابتسم بصوت خافت، وقام بحركة عنصرية تمثل التفوق الأبيض، وهي عبارة عن ضم إصبعيه السبابة والإبهام على شكل دائرة وأرخى بقية أصابعه مفرودة في إشارة يرفعها دائماً من باتوا يعرفون بـ”المتفوقين البيض”.

وقبل الهجوم المسلح على المسجدين في نيوزيلندا، نشر الإرهابي الأسترالي بياناً مطولاً على الإنترنت من نحو 80 صفحة، ندد فيه بالمهاجرين وتحدث فيه عن نواياه للقيام بالجريمة.