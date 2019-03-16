شاهد.. مفاجأة لنائب أسترالي حمَّل المسلمين «مذبحة المسجدين»

تواصل – وكالات:

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة تحطيم ”بيضة” فوق رأس النائب الأسترالي فريزر نينغ، الذي صرح بأن المسلمين هم المسؤولون عن المذبحة التي حدثت أمس للمصلين في مسجد النور بـ نيوزيلندا.

ويظهر المقطع السناتور، الذي لديه تاريخ من التعليقات العنصرية ضد الإسلام؛ وهو يتحدث ليفاجئه الشاب بهجوم ببيضة كسرها على رأسه، فاستدار الرجل سريعاً وشرع بضرب الفتى الذي هاجمه، ليتدخل الحضور لإبعاد الطرفين عن بعضهما لحين وصول الشرطة التي اعتقلت الفتى.

وكان السناتور قد أصدر بياناً أمس الجمعة يقول فيه إن: “السبب الحقيقي لإراقة الدماء” في نيوزيلندا كان “برنامج الهجرة الذي سمح للمتعصبين المسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا”، وأنه أبرز “الخوف المتزايد داخلنا المجتمع من الوجود الإسلامي المتزايد“.