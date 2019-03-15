الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

توقعات برياح وغبار وسحب ممطرة على هذه المناطق

توقعات برياح وغبار وسحب ممطرة على هذه المناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، و مكة المكرمة، و كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على أجزاء من وسط و شرق و شمال المملكة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 11 منطقة

توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 11 منطقة

«الأرصاد» تُنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة حتى السادسة مساءً

«الأرصاد» تُنبّه: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة حتى السادسة مساءً

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. موجة باردة وغبار بمعظم المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم.. موجة باردة وغبار بمعظم المناطق

توقعات بأمطار وبرَد على الباحة والطائف وميسان.. والدفاع المدني يحذر

توقعات بأمطار وبرَد على الباحة والطائف وميسان.. والدفاع المدني يحذر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد
“الطوفان القادم”
مقالات

“الطوفان القادم”

المزيد
“النشاط الأسري وعوامل النجاح”
مقالات

“النشاط الأسري وعوامل النجاح”

المزيد
خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>