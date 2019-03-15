الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

«صحة تبوك» توضح حقيقة «الفيديو الصادم» من داخل مستشفى الملك فهد

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

وفاة المواطن «رافع السبَّابة» في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

المبتعث المصاب في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل لحظات الموت

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

توجيه عاجل من النائب العام بشأن مقطع المتجولين بأسلحتهم في حوطة بني تميم

نجل محسن الزيني يكشف تفاصيل استشهاد والده في هجوم نيوزيلندا (فيديو)

نجل محسن الزيني يكشف تفاصيل استشهاد والده في هجوم نيوزيلندا (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

قال فراس محسن المزيني، نجل المواطن الذي استشهد، أمس الجمعة، خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا، إن والده دخل المستشفى متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار.

وأكد في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، أنه تم التواصل مع السفارة لدى نيوزلندا وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حيث سيتم دفنه عند وصول جثمانه في البقيع، وأنهم في انتظار الجثمان.

وأضاف أن والده كان يعيش في نيوزلندا منذ 25 عاما وله أعمال تجارية هناك، ولكنه كان يأتي إلى المملكة من فترة إلى أخرى، موضحا أن المدينة التي كان يعيش فيها والده كانت مسالمة وهادئة وبيئة خصبة لنشر الدعوة والإسلام، وسكانها يتعايشون في تسامح.

وقُتل حوالي 49 شخصا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تحذر من السياسات العنصرية ضد المسلمين في 12 دولة

المملكة تحذر من السياسات العنصرية ضد المسلمين في 12 دولة

«شؤون الحرمين»: الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا «طغيان وإجرام»

«شؤون الحرمين»: الهجوم على مسجدين بنيوزيلندا «طغيان وإجرام»

خادم الحرمين: المجزرة الشنيعة ضد المصلين في نيوزيلندا «عمل إرهابي»

خادم الحرمين: المجزرة الشنيعة ضد المصلين في نيوزيلندا «عمل إرهابي»

أول تعليق رسمي من «الخارجية» بشأن المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا

أول تعليق رسمي من «الخارجية» بشأن المواطنين المتواجدين في نيوزيلندا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام
تقارير وحوارات

«المرور» يدرس استخدام «بوابات ذكية» للحد من الزحام

المزيد
“الطوفان القادم”
مقالات

“الطوفان القادم”

المزيد
“النشاط الأسري وعوامل النجاح”
مقالات

“النشاط الأسري وعوامل النجاح”

المزيد
خيارات البداية: المال أم الفكر؟……
مقالات

خيارات البداية: المال أم الفكر؟……

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>