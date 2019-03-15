نجل محسن الزيني يكشف تفاصيل استشهاد والده في هجوم نيوزيلندا (فيديو)

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قال فراس محسن المزيني، نجل المواطن الذي استشهد، أمس الجمعة، خلال الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزلندا، إن والده دخل المستشفى متأثرا بجراحه جراء إطلاق النار.

وأكد في تصريحات لـ “قناة الإخبارية”، أنه تم التواصل مع السفارة لدى نيوزلندا وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، حيث سيتم دفنه عند وصول جثمانه في البقيع، وأنهم في انتظار الجثمان.

وأضاف أن والده كان يعيش في نيوزلندا منذ 25 عاما وله أعمال تجارية هناك، ولكنه كان يأتي إلى المملكة من فترة إلى أخرى، موضحا أن المدينة التي كان يعيش فيها والده كانت مسالمة وهادئة وبيئة خصبة لنشر الدعوة والإسلام، وسكانها يتعايشون في تسامح.

وقُتل حوالي 49 شخصا وأصيب العشرات عندما فتح شخص واحد على الأقل النار على مسجدين في منطقة كرايس تشيرش في نيوزيلندا اليوم الجمعة.

وقال مفوض الشرطة النيوزيلندية مايك بوش، إنه تم احتجاز 4 أشخاص، 3 رجال وامرأة، وأشار إلى أنه تم العثور على عدد من السيارات المفخخة بالقرب من موقع الحادث، الأمر الذي يشير إلى عمل إرهابي مُخطط له من الدرجة الأولى.

وأوضح بوش أن العديد من المتفجرات كانت مرتبطة بالسيارات، بما يشير إلى أن هذا العمل يندرج تحت الأنشطة الإرهابية والعنيفة على مستوى العالم.